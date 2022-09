“Casa verde e amarela” será financiada em até 35 anos pela Caixa Econômica Federal

- Publicidade -

A CAIXA passou a oferecer na última quinta-feira, 01 de setembro, um novo prazo para financiamento imobiliário do programa Casa Verde e Amarela (CVA).

Agora, o pagamento pode ser feito em até 35 anos, conforme previsto na Lei 14.438/22. Antes o limite era de 30 anos.

Com prazo maior será possível, para famílias com renda de até R$ 8 mil, diluir o valor das parcelas do imóvel ao longo do tempo, gerando uma redução de 5,0% a 7,5 % no valor da prestação.

A CAIXA segue como principal agente financeiro do CVA, sendo responsável por 99,99% da aplicação dos recursos e com orçamento estimado em R$ 68 bilhões para 2022. A ação estimulará o setor com a produção de novos empreendimentos no segmento e aumento nas contratações.

Medidas de incentivo

A nova opção soma-se às demais medidas de incentivo aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) em julho deste ano, que devem ampliar em cerca de 20% a contratação de crédito no segmento de Habitação Popular.

Houve ampliação da faixa de renda familiar para o Programa Casa Verde e Amarela com Recursos FGTS, bem como diminuição de taxas de juros.

O limite de renda familiar para o Grupo 2 passou de R$ 4 mil para R$ 4,4 mil e houve aumento de subsídio. O Grupo 3 passou de R$ 7 mil para R$ 8 mil. Em março deste ano, o Grupo 1 já havia sido reajustado de R$ 2 mil para R$ 2,4 mil.

Fonte/ Portal redefoco.com