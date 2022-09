Casa de suspeito é incendiada, após morte de mulher em briga de jogo de futebol; Veja vídeo

- Publicidade -

Após o assassinato de Cleo Michele Nunes Benites, de 29 anos, na noite desse domingo (25), na cidade de Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande, depois de uma briga de torcidas rivais em um jogo de futebol na cidade, a casa do suspeito do crime foi incendida.

Pelas imagens do vídeo divulgadas pelo site Diário Corumbaense é possível ver as chamas altas e várias pessoas na rua observando o fogo. Antes havia imagens da briga no campo de futebol, no Bairro Cervejaria. O jogo de futebol era da série amador. No meio da briga é possível ver crianças e mulheres.

Cleo foi atingida por um tiro no tórax, por volta das 18 horas, quando aconteceu uma briga generalizada no Bairro Cervejaria. O autor do crime foi identificado por populares que presenciaram o homicídio. O homem de 27 anos fugiu com ajuda de um conhecido por ‘Tiririca’.

Os dois fugiram em um veículo HB20, de cor vermelha. Segundo informações passadas para a polícia, a confusão começou após uma briga de torcidas rivais em um jogo de futebol.

Veja vídeo: