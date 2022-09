Carro perde o controle e vai parar no canteiro central na rotatória da Uninorte

- Publicidade -

Nas primeiras horas deste sábado (3), mais um acidente de trânsito foi registrado na capital Rio Branco. Dessa vez na Via Verde, mais precisamente nas proximidades do centro Universitário Uninorte.

Segundo fontes que passavam pelo local, na hora do acidente, o motorista trafegava sentido Via Verde Shopping e perdeu o controle da direção quando fazia uma rotatória próxima ao centro Universitário do Acre.

O veículo desgovernado foi parar no canteiro central, felizmente o carro não colidiu contra nenhum outro veículo e assim não provocou um acidente mais grave. O motorista do carro não teve nenhum tipo de ferimentos, e passa bem.

O guincho foi acionado pelo proprietário do veículo para fazer a remoção do carro.