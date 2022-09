Carro fica completamente destruído por incêndio na Amadeo Barbosa

- Publicidade -

Durante a noite deste sábado, 24, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para combater as chamas de um veículo modelo Corsa Sedan Maxx, de cor preta, placa MZV-5777. O incêndio ocorreu na Amadeo Barbosa, próximo ao Posto Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do proprietário do carro, ele trafegava sentido centro, quando sentiu cheiro de queimado, vindo do motor do carro, logo em seguida já surgiu uma fumaça e o condutor parou o veículo para verificar.

Momento que as chamas ficaram mais intensas e o extintor usado para apagar as chamas não funcionou. Outro motorista que passava no local, tentou ajudar, mas o extintor também não funcionava. Rapidamente as chamas consumiu todo o veículo.

A suspeita é que tenha ocorrido uma pane elétrica no carro. Mas a causa do incêndio só poderá ser divulgada após uma perícia no veículo. O trânsito ficou parado até o controle das chamas, para que não houvesse risco do fogo propagar e atingir outros carros e a vegetação por perto.

Veja o vídeo: