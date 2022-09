Carro fica com a frente completamente destruída após colidir em viatura dos Bombeiros estacionada

- Publicidade -

Uma motorista de 28 anos, que dirigia um veículo Onix, de cor branca, placa QLW-3B46, se envolveu em um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (26), na Avenida Ceará, próximo à TV Rio Branco.

Era por volta das 19:30h, quando a condutora fazia o percurso centro/bairro, quando se distraiu e perdeu o controle da direção, batendo na traseira de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) que estava parada no acostamento da avenida.

Com o impacto, a frente do veículo Onix ficou totalmente destruída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e foi até o local prestar os primeiros atendimentos a motorista.

Após os atendimentos iniciais, a mulher foi liberada, não precisou ser encaminhada a nenhuma unidade de saúde. Os danos foram somente materiais.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, com os peritos, onde fizeram os procedimentos de praxe e em seguida um guincho removeu o veículo e levou para o pátio do Detran.