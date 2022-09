Carro capota após acidente com moto

- Publicidade -

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou feridos na BR-153 entre Gurupi e Cariri do Tocantins, na região sul do estado. O acidente aconteceu na noite deste sábado (10), por volta das 22h.

Não há informação de como o acidente aconteceu, mas as imagens feitas no local mostram que um carro capotou e parou fora da pista com as rodas para cima. A moto ficou caída no acostamento da rodovia.

Os bombeiros informaram que o acidente deixou cinco vítimas. As duas pessoas que estavam na moto foram atendidas pelos militares com ferimentos leves. Outra vítima que tinha ficado presa no veículo foi retirada sem lesões.

As outras duas pessoas envolvidas no acidente foram atendidas pela equipe de saúde da empresa que administra a rodovia. Não há informação sobre o estado de saúde.

Fonte: G1