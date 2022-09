Carro cai de barranco em cima de uma residência em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Um acidente foi registrado na noite da última sexta-feira, 23 de setembro, na estrada da Nova Olinda, no bairro Boca da Alemanha, um carro de passeio, de cor branca, que seguia rumo ao centro de Zoonoses, deslisou na pista e acabou caindo em um barranco.

O motorista perdeu o controle do carro e por pouco não entrou dentro de uma casa. O carro chegou a ficar na vertical escorado na residência.

Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para fazer a remoção do veículo. Segundo informações coletadas no local do acidente, o prejuízo foi apenas material, já que o motorista, que estava sozinho no veículo, conseguiu sair do carro ileso.

Fonte/ Juruá On line