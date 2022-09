CARGA PESADA: PRF prende carreteiro transportando 202 kg cocaína no Acre

- Publicidade -

A Polícia Federal Rodoviária, através das suas ações nas rodovias federais, vem logrando êxito e realizando muitas apreensões consideráveis em Rio Branco.

A ação dos policiais, durante uma abordagem de rotina, resultou em uma apreensão relevante de 202 kg de substância análoga à cocaína, que estava sendo transportada em uma carreta. A prisão e apreensão ocorreu no entroncamento que liga Rio Branco ao município de Acrelândia, BR-364, na noite desta quarta-feira (21).

Segundo a PRF, uma equipe estava realizando abordagens no local, quando resolveram parar e verificar a situação de uma carreta, que estava trafegando sentido a cidade de Porto Velho (RO). Segundo os federais, o veículo estava com o compartimento de cargas vazio.

Ao receber voz de parada, o condutor demonstrou grande nervosinho em razão da abordagem, e os policiais desconfiaram do comportamento do motorista. Após fazer uma breve vistoria nas estruturas dos semi reboques da carreta, os policiais encontraram algumas anomalias no veículo.

Diante dos fatos, a equipe decidiu fazer uma busca mais avançada na carreta. Deslocou o veículo até a unidade operacional, e acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros para que os militares, com suas ferramentas, ajudassem a desmontar as partes em questão que seriam verificadas.

Toda a estrutura (Compartimento de cargas) da carreta é composta por chapas metálicas com espessuras consideráveis. Só com ajuda dos bombeiros seria possível chegar a cavidade natural do veículo que foi utilizada para um fundo preparado para o transporte do ilícito.

Conforme o Superintendente da PRF, de janeiro até setembro, a Polícia Federal Rodoviária já apreendeu 2 toneladas de material ilícito (drogas) durante abordagens em pontos estratégicos das estradas.

A droga e o motorista foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, onde será lavrado um boletim de ocorrência, onde o carreteiro será autuado por tráfico de drogas (Art.33 do CP).

Veja o vídeo: