Caravana: Jorge Viana diz que vai fazer o segundo movimento de desenvolvimento do Alto Acre

A Caravana da Esperança está no Alto Acre nesta quinta-feira, 1. Os candidatos ao governo Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao senado, Nazaré Araújo (PT) chegaram a Capixaba no início desta manhã e cumprem a primeira agenda num encontro com lideranças.

“Eu , Marcus Alexandre e Nazaré queremos fazer muito mais pelo Alto Acre. Fazer o segundo movimento de desenvolvimento da região, baseado na geração de emprego, fortalecimento da indústria, do comércio, do agronegócio sustentável e do apoio à produção familiar. Nosso compromisso com o Alto Acre é parte da nossa história”, disse Jorge Viana.

O ex-governador ressaltou que as gestões dele e de seus sucessores petistas foram responsáveis por grandes investimentos nos municípios que compõem o Alto Acre.