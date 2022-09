Cansou: carreira de influenciador é abandonada pelo luva de pedreiro em anuncio feito em suas redes sociais

- Publicidade -

Luva de Pedreiro acaba de jogar uma bomba para os fãs, na manhã desta terça-feira (13/9). O influenciador anunciou, por meio de um vídeo publicado no perfil dele no Instagram, que está abandonando a carreira de produtor de conteúdo. Iran Ferreira afirmou que irá voltar à vida normal, como antes de viralizar nas redes. O anúncio veio logo após os conteúdos sumirem de seu Instagram.

“Fala, minha tropa! Galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí… Não fui hackeado, não. Eu mesmo apaguei os vídeos; eu parei mesmo, galera. Vou viver minha vida normal, sossegado, daquele jeito. Minha equipe é a melhor do mundo, todos são muito gente boa e fazem parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo, de parar.”

Iran ressaltou que, mesmo com a decisão de paralisar a carreira, pretende cumprir com os compromissos profissionais já firmados. “Eu vou concluir os trabalhos com as marcas que me contrataram. Depois disso, eu não vou mais fazer vídeo, não. Tá ligado, né? É nós, daquele jeito. Mas pode deixar que tá só o ouro. Nunca se esqueça do ‘Receba!’”, destacou.

Fonte/ Portal metropole.com