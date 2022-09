Candidatos á presidência ”esqueceram” de marcar campanha no Acre

- Publicidade -

Os candidatos à Presidência da República, ao que parece, não farão atos políticos ou comícios visando as “Eleições 2022” em pelo menos seis estados. Faltando menos de uma semana para o pleito, os candidatos começaram a finalizar suas respectivas agendas eleitorais e anunciaram que o foco seriam os maiores colégios eleitorais do país.

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) ainda não tiveram nenhum ato em pelo menos seis estados. A agenda oficial não contempla o Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas, Mato Grosso e Piauí.

De pronto, Bolsonaro lidera as pesquisas de intenções de votos no Acre e segundo a direção de sua campanha, ele não deve desembarcar no estado para fazer comícios ou ato de campanha. Bem diferente das eleições de 2018 onde o mesmo esteve no Acre e causou ao dizer em “fuzilar a petralhada”.

AcreNews