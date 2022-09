Candidatos a presidencia da República participam de debate pela CNN neste sábado (24)

- Publicidade -

Acontece neste sábado (24), o debate presidencial da CNN com um pool de veículos formado por SBT, Estadão/Rádio Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM.

O evento começa às 18h15, e a CNN preparou uma programação especial para o evento.

A partir de 16h30, a apresentadora Daniela Lima comanda o CNN 360 Especial Debate, trazendo todos os detalhes sobre as expectativas das campanhas. O programa conta com as análises de Iuri Pitta, Leandro Resende, Renato Meirelles e Felipe Moura Brasil.

Com duas horas de duração, o debate acontece entre 18h15 e 20h15 e será transmitido ao vivo pela CNN na TV e por nossas plataformas digitais.

Convidados para o debate

Foram convidados para o debate os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).

Os sete presidenciáveis são os únicos cujos partidos têm, no mínimo, cinco deputados federais.

Lula foi o único que não confirmou presença. Jair Bolsonaro deu sua confirmação na sexta-feira (23), durante evento em Divinópolis, Minas Gerais.

“Pretendo ir, está tudo certo. Vou para Campinas no sábado de manhã, daí me preparo para o debate à noite. Vai dar tudo certo, um abraço”, disse o presidente.

Regras do debate

As regras do debate foram previamente apresentadas e acordadas entre os representantes das campanhas. O evento será dividido em quatro blocos. Em dois blocos, os candidatos se enfrentam diretamente. Nos demais, respondem a perguntas de jornalistas dos veículos que compõem o pool.

No primeiro bloco, a pergunta inicial será de Simone Tebet (MDB), que escolherá quem deve responder. O segundo a perguntar será Jair Bolsonaro (PL); o terceiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o quarto, Ciro Gomes (PDT); a quinta, Soraya Thronicke (União Brasil); o sexto, Padre Kelmon (PTB); e o sétimo, Felipe D’Avila (Novo).

Quatro assessores de cada candidato poderão entrar no estúdio. Não haverá plateia. O debate será conduzido pelo jornalista Carlos Nascimento, do SBT.

Posição dos candidatos

A ordem dos candidatos no estúdio, da esquerda para direita, será D’Avila, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Bolsonaro, Ciro Gomes e Padre Kelmon. Ao centro, entre Tebet e Bolsonaro, estará Carlos Nascimento.

Pós-debate

Após o debate, às 20h15, a apresentadora Carol Nogueira comanda a repercussão do evento. Os candidatos serão entrevistados por repórteres da CNN para falar sobre suas participações.

Às 20h30, tem início o WW Especial Debate, com o jornalista William Waack. O programa terá participação dos analistas Caio Junqueira, Raquel Landim e Felipe Nunes, CEO da Quaest.

Fonte/ CNN BRASIL