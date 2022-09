Candidato Lula reclama do horário de debate da Globo: ‘Poderia ter sido num sábado’

- Publicidade -

O candidato do PT para o Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, participou na manhã desta sexta-feira (30) de uma coletiva de imprensa com o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB). Em sua fala, o petista criticou o horário do debate da TV Globo.

Na avaliação do ex-presidente, o embate, que teve início somente às 22h30, deveria ter sido feito “em um sábado à tarde, num domingo” para que os trabalhadores conseguissem assistir.

“É inexplicável você levar um debate até 2h30 da manhã. […] Senão a gente faz um debate que começa às 22h30, é importante para uma parcela da sociedade. Mas depois da meia-noite achar que o povão, que a gente quer falar, está assistindo é nos enganar”, acrescentou.

O ex-presidente também chamou o último debate entre candidatos à Presidência da República de “cansativo” porque “você fala três minutos” e fica muito tempo “na reserva”.

Apesar disso, Lula reconheceu que o evento é sempre importante, pois é uma chance de se encontrar com os adversários e “poder trocar algumas formas”.

Antes de domingo (2), primeiro turno das eleições, Lula fará caminhada em Salvador e em Fortaleza, e, no sábado (1°), deve fazer uma caminhada em São Paulo com o candidato ao governo do estado Fernando Haddad (PT).

Dia 2 de outubro

Durante a coletiva de imprensa, o ex-presidente também pediu para que as pessoas saiam de casa para votar nestas eleições.

“Levante e vá cumprir com o seu dever cívico, porque assim você tem o direito de cobrar. […] Possivelmente é a votação mais importante que você vai dar na história”, destacou.

O petista disse ainda que o PT (Partido dos Trabalhadores) está à disposição, junto com seus aliados, para fazer as mudanças necessárias que o país precisa, mas reconheceu que, se eleito, serão quatro anos “muito difíceis”.