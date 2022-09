Candidato ao senado Ney Amorim, propõe centro de atendimento técnico e diagnóstico para crianças

- Publicidade -

Crianças que nascem com algum tipo de transtorno ou deficiência precisam contar com um local especializado para receber atendimento da melhor forma possível e, se necessário, contar também com uma equipe multidisciplinar capaz de diagnosticar eventuais necessidades, iniciando o tratamento imediatamente.

Essa é uma proposta do candidato ao Senado pelo Acre, Ney Amorim (Podemos). Ney afirmou que “o centro técnico vai possibilitar iniciar investigações, ajudando a diagnosticar casos de forma precoce e, assim, diminuindo as dificuldades que essa criança terá ao longo da vida”.

O Centro Técnico de Atendimento e Diagnóstico contará com uma equipe multidisciplinar com vários especialistas, como neuropediatras, neuropsicólogas, psicopedagogos, entre muitos outros, que podem realizar exames e tratamentos que ainda não estão disponíveis para a população.

“Eu entendo a causa das pessoas com deficiência e me dediquei, como parlamentar, para criar projetos que pudessem proteger muitos deles. Mas ainda há um caminho longo a ser percorrido”, destacou Ney Amorim.

Autismo terá investimentos de R$ 10 milhões no Acre

Ney afirmou ainda que quer emprestar seu mandato para causas que envolvam crianças com autismo, cujo índice aumentou muito nos últimos anos.

“Vou direcionar emendas de R$ 10 milhões para que o estado e os municípios possam conveniar, ou contratar tratamentos especializados para nossa população mais vulnerável e que não pode pagar tratamentos para seus filhos. Esse é um compromisso do meu mandato”, afirmou Ney.

AcreNews