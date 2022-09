Candidato a deputado no Acre declara que está “interessado no salário” e não vai dar nada pra ninguém

- Publicidade -

O candidato a deputado estadual pelo Progressistas do Acre, Richard Rocha, resolveu inovar durante o horário eleitoral na televisão.

Ao usar seu tempo para pedir voto, o candidato afirmou que seu interesse principal é no salário e que não vai dar nada para ninguém. Aliás, diz que se puder, vai dar um “tabefe” em quem lhe pedir alguma coisa, já que quem vende voto é mais vagabundo do quem compra, em sua opinião.

De acordo com as informações da justiça eleitoral, Richard tem 42 anos, tem ensino médio completo, não declarou ter bens e já recebeu R$ 50 mil reais do fundo partidário.

Veja o vídeo:

Fonte/ Juruá On line