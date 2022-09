Candidato a deputado estadual Ítalo Mesquita se eleito, criará um projeto social para ajudar pessoas carentes

O jovem advogado Ítalo Mesquita, de 29 anos, concorre pela primeira vez a um cargo público nas eleições gerais deste ano. Com o sonho de ser deputado estadual para defender quem mais precisa, ele acorda cedo todos os dias e sai às ruas para conhecer as necessidades da população e apresentar propostas. E foi a partir desses diálogos que ele decidiu criar um projeto social para atender as demandas da população esquecida pelo poder público. A ideia é executar o plano após o fim do pleito.

Ítalo Mesquita quer ir além da profissão que escolheu, pretende utilizá-la para ser o defensor de causas esquecidas pelos atuais parlamentares e governantes. Para ele, a campanha traz grandes ensinamentos diários.

O candidato afirma que a realidade que o Acre enfrenta será modificada somente com a vontade democrática da população e a crença que cada pessoa é capaz de colaborar com a sociedade.

“Nas minhas andanças, vejo que a população possui muita esperança e que todos os anos vota nos mesmos políticos que sempre prometem mudar toda a situação. Mas isso nunca acontece e a condição dessas pessoas permanece a mesma. Esse é um aprendizado que levo para a vida, não se aproveitar da boa fé dos outros. Foi isso que me fez querer construir um projeto social para ajudar o povo. Mesmo sem cargo político, me elegendo ou não, esse projeto deve ser realizado”, declara o jovem candidato.

O advogado conta ainda que resolveu encarar a campanha para o Legislativo estadual desde o momento em que necessitou de serviços públicos e viu a dificuldade para conseguir atendimento.

Ele tem um filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da mãe acometida por um câncer.

“Sofri na pele o desamparo, de precisar de algo que é obrigação do Estado dar e não ter. Infelizmente essa realidade só aumenta porque não temos verdadeiros fiscais do governo na Assembleia”, afirma.

Ítalo Mesquita acredita que este ano será de mudanças nos diversos quadros, existindo maior participação de pessoas comuns, como ele, na política…

“Foi nas ruas, visitando eleitores, que vi ainda mais problemas e sofrimento. Por isso acredito na importância de sair da zona de conforto e buscar melhorias. Vou trabalhar firme para propor projetos que melhorem a vida das pessoas em todas as cidades e fiscalizar o governo para que ele execute suas obrigações de forma eficiente e satisfatória”, finalizou o jovem.