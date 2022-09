Candidata a deputada, Wania Pinheiro mostra quais serão suas principais bandeiras caso seja eleita

- Publicidade -

Há duas semanas da eleição que pode devolvê-la ao mudo da militância político-partidária, a jornalista Wania Pinheiro, ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Sena Madureira, já demonstra na prática quais serão suas principais bandeiras de lutas e como será sua ação na Assembleia Legislativa, caso conquiste a caga de deputada estadual.

Ela concorre ao cargo com o número 22222, pelo Partido Liberal (PL).

Wania Pinheiro tem em mãos um projeto elaborado por ela em parceria com uma de suas cunhadas que deve ser apresentado ao governador Gladson Cameli, candidato à reeleição na chapa liderada pelo PP e mais dez partidos, para a instalação no Estado de um centro de atendimento à portadores de necessidades especiais, entre as quais a de transtorno do autismo, principalmente em relação às crianças. Ajudar às famílias que tenham filhos ou outros parentes com necessidades especiais, como é o seu caso, que tem um dos quatro netos com o transtorno do autismo, será uma das grandes bandeiras de seu mandato.

“Como eu tenho um neto com este problema, eu sei o que as famílias sofrem tendo um parente nessas condições, um filho, um sobrinho… Fico imaginando aquelas mães e pais que têm dificuldades financeiras para levar suas crianças ao médico, tendo que pegar vários ônibus num mesmo dia e chegando lá muitas vezes nem é atendido a contento”, disse. “A ideia de um centro unificado, com médicos e outros profissionais especialistas, é exatamente esta: ajudar para que essas pessoas com necessidades especiais e não só o autismo tenham atendimento digno num único lugar e não fiquem se deslocando à toa”, acrescentou.

Wania Pinheiro também falou das razões pelas quais está de volta à política partidária. Aos 57 anos de idade, há quase duas décadas ela não disputava mandatos, dedicando-se, unicamente, à vida de jornalista e empresária como sócia-proprietária do site ContilNet, um dos mais acessados no Acre. “Decidi voltar à política incentivada por muita gente, por amigos e familiares e pessoas que sentem falta do que eu fiz quando fui vereadora e vice-prefeita em Sena Madureira. Eu vivia dentro dos órgãos públicos, fiscalizando, apontando falhas e procurando soluções. É assim que vou trabalhar como deputada, sem brigar com ninguém, mas procurando agir de forma a diminuir o sofrimento de quem precisa da ação do poder público”, disse a candidata.

Ela revelou que vai fazer o que sempre fez: dedicar-se ainda mais ao atendimento de saúde das pessoas. “Mesmo sem mandato, eu sempre agi para ajudar pessoas a conseguir cirurgias, uma consulta médica, um atendimento mais especializado. Nunca me neguei a ajudar a quem me procurava. Com um mandato de deputada estadual, sou eu que vou procurar às pessoas que precisam a fim de ajudar o Estado a resolver os problemas desta natureza afirmou.

Wania Pineiro disse estar muito otimista em relação a sua vitória. “Tenho recebido muitos apoios. Minha campanha é uma das mais bonitas, mais animadas e com muita aceitação por onde vou. Então, eu quero, nesta reta final, continuar pedindo que as pessoas me dêem a chance de voltar a um mandato político e que apostem numa candidata que eles já conhecem por sua história de luta e comprometimento com as causas da população, principalmente das pessoas mais sofridas”, disse.