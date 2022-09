Cancun vai oferecer estadias gratuitas para atrair turistas

- Publicidade -

Cancun, costa do Mar do Caribe, prepara-se para oferecer estadias e refeições gratuitas com o intuito de atrair os turistas a visitarem os seus resorts, nestas férias.

Campos de golf, parques temáticos e empresas de aluguel de carros também se preparam para fazer promoções especiais. Tudo isto faz parte de um plano agressivo para contornar a crise imposta pela Covid-19.

Segundo o jornal Mirror, a iniciativa envolve mais de 200 empresas que vão lançar estas ofertas a partir do dia 15 de junho.

No âmbito do plano promocional, existem, por exemplo, hotéis que oferecem duas noites de estadia por cada duas noites reservadas pelo cliente.

Além de Cancún, espera-se a participação de empresas turísticas de Puerto Morelos e Tulum e ainda na ilha caribenha de Isla Mujeres.

Notícia ao Minuto