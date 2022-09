Campeonatos sub-11 e sub-13 da FFAC contará com 19 equipes em 2022

- Publicidade -

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou a participação de 19 equipes nas disputas dos campeonatos sub-11 e sub-13. De acordo com Leandro Rodrigues, diretor de competições da FFAC, o sub-13 contará com a participação de 12 equipes lutando pelo título da temporada e a bola vai rolar a partir do próximo mês. Por outro lado, o sub-11 terá cinco equipes a menos disputando o título.

Na categoria sub-13, oito escolinhas confirmaram presença no torneio: Escolinha do Belo Jardim, Escolinha Esporte Saúde e Lazer, Escolinha Estrelão, Escolinha Extrema/Talentos do futuro, Escolinha Grêmio Xapuriense, Escolinha Joia de Cristo, Escolinha Santa Cecília e Escolinha Xavier Maia. Andirá, Galvez, Plácido de Castro e Rio Branco serão os clubes filiados que participam da competição. Na temporada passada, o título do torneio ficou com o Morcego.

Pelo disputa do título sub-11, quatro escolinhas confirmaram presença: Escolinha do Flamengo, Escolinha Joia de Cristo, Escolinha Rei Artur e Escolinha Xavier Maia. Andirá, Galvez e Rio Branco são os clubes filiados inscritos na competição. No ano passado, a Escolinha do Flamenguinho surpreendeu e ficou com o título da competição.

Na Marca da Cal/AcreNews