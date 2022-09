Campeonato Brasileiro: Goiás bate o Santos na Vila por 2 x 1

O resultado fez o Esmeraldino saltar para a 9ª colocação, ultrapassando o Peixe, que caiu para a 10º posição.

Resumo da partida

O primeiro tempo na Vila Belmiro foi movimentado. Logo de cara, no primeiro minuto de jogo, o Goiás conseguiu abrir o placar. Dadá acertou um cruzamento certeiro na cabeça de Pedro Raul, que cabeceou no chão sem chances para o goleiro João Paulo.

Atrás no placar e cobrado pela torcida, o Peixe partiu para cima e começou a empilhar chances. Zanocelo e Solteldo tiveram duas chances cada. Os dois carimbaram as traves, mas não conseguiram empatar a disputa.

O Esmeraldino se segurou atrás e contou com boas defesas do goleiro Tadeu. A equipe passou a investir nos contra ataques e nas bolas paradas, mas a defesa santista conseguiu neutralizar as principais tentativas. O jogo foi para o intervalo com a equipe goiana em vantagem.

Na segunda etapa, o ritmo continuou alucinante. Com nove minutos, Luan achou belo passe para Madson que chutou, a bola bateu em Sávio, que acabou fazendo contra. Mas nem deu muito tempo do Santos comemorar. Pedro Raul pouco a frente do meio de campo ganhou uma dividida e chutou de cobertura, colocando o Goiás na frente novamente.

Os donos da casa voltaram a pressionar, mas acabavam parando em grandes defesas de Tadeu. O time da Vila pressionava, mas não conseguia concluir com qualidade e converter as chances em bola na rede.

Metrópoles