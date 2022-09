Campeonato Acreano sub 15 tem data de início definida para o dia 10 de Setembro

- Publicidade -

O campeonato Acreano sub 15 terá 13 equipes confirmadas, na briga pelo título, a primeira fase da competição será disputada até o dia 15 de outubro, a fase de mata mata terá início no dia 19, e a final do estadual de base tem data prevista para o dia 28 do mesmo mês.

O Campeonato Acreano Sub-15 tem início previsto para o dia 10 de setembro, a competição tem 13 equipes na briga pelo título, entre escolinhas de futebol e clubes profissionais, as equipes vão se enfrentar entre si dentro de seus respectivos grupos na primeira fase.

Aqueles que ficarem mais bem colocados em seus respectivos grupos avançam para as finais. Os confrontos das quartas de final serão definidos por meio de sorteio, o atual campeão da competição é o Independência, que vai em busca do tetracampeonato.