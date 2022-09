Campeonato Acreano sub 15 começa neste sábado dia 10

- Publicidade -

A competição de base tem início na tarde desse sábado dia 10, às duas partidas que abrem o campeonato, Serão disputadas entre, Grêmio Xapuriense vs Adesg, (14h40) Andirá vs Acre Esporte (16h).

Nesta edição da competição, serão 13 equipes em busca do título. São 4 times a mais em comparação com a temporada passada. Neste ano as equipes que participam da competição mas não são filiadas são Acre Esporte, Bangu, Grêmio Xapuriense, Joia de Cristo, e Rei Criança.

O atual campeão da competição é o Independência, que na temporada de 2021 venceu o Vasco da Gama por 4 a 0 na grande final. o Independência teve uma campanha de seis vitórias e uma derrota, teve o melhor ataque da competição, marcando 31 gols.

Na primeira fase da competição, as equipes serão divididas em três grupos. nos grupos A e B estarão encaixados 4 equipes, já no grupo C estarão presentes 5 equipes. durante está fase as equipes se enfrentam entre si, classificando-se o 1º e o 2º colocado nas chaves A e B e ainda um 3° melhor em pontuação envolvendo as equipes das duas chaves.

Outras 3 equipes virão da mesma forma só que dessa vez do grupo C.