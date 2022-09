Campeonato Acreano de Futsal Série (A) terá quatro equipes participantes

- Publicidade -

Fluminense da Bahia, Atlético Xapuriense, Rivera e Juventus Feijó estarão na disputa pelo título da temporada. o 1º turno será realizado em Feijó e o 2º turno em Xapuri. a disputa do campeonato começa a partir do dia 23 de setembro.

Nesta quinta-feira 31, Os representantes dos clubes e a Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs), se reuniram na sede da entidade, na capital Rio Branco (AC), e ajustaram os últimos detalhes do Campeonato Acreano de Futsal da série A.

As equipes confirmadas são, Fluminense da Bahia, Atlético Xapuriense, Rivera e Juventus Feijó , a equipe de Sena Madureira não encaminhou a documentação dentro do prazo exigido pela (Fafs), ficando assim de fora da competição.

A Série A do campeonato Acreano de Futsal será disputada em dois turnos, neste dois turnos todas as equipes se enfrentando entre si. a realização do primeiro turno será no município de Feijó, já o returno será na cidade de Xapuri, ambos no interior do estado do Acre. as equipes que somarem mais pontos em cada turno irão decidir a final.

Se a mesma equipe ganhar os dois turnos será declarada campeã de forma direta. Caso isso não aconteça a final será realizada em jogo único, que vai ser disputado em Xapuri. O início do Campeonato foi adiado para o dia 23 de setembro. inicialmente a competição iria começar no dia 10 de agosto.

Fato é que o campeonato terá início no dia 23 de setembro no interior do estado. mais precisamente no município de Feijó,

quem ficar com o título garante R$ 4 mil já o vice-campeão leva apenas R$ 1 mil. o atual campeão da competição é o Fluminense da Bahia.