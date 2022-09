Campanha de Vanda Milani ao Senado é abraçada pelos rio-branquenses

- Publicidade -

A esquina da Agroboi na avenida Ceará foi pequena para abrigar a explosão de entusiasmo do bandeiraço promovido por Petecão, Tota Filho e Vanda Milani, no final da tarde desta segunda-feira, 19. Ao som de jingles que caíram no gosto da população, centenas de pessoas de todas as idades cantaram músicas que saudavam as candidaturas de Sérgio Petecão ao governo do Estado, Tota Filho a vice, e Dra. Vanda Milani ao Senado Federal.

A adesão espontânea e massiva mais uma vez demonstrou a força de uma nova mensagem política que veio para promover e garantir a mudança que a população há muito espera na classe política.

Tomada pelo carinho e a atenção das pessoas que participavam do ato, ou ainda acenavam positivamente de ônibus e de carros que passavam, Vanda Milani pôde assistir o poder de uma candidatura ao Senado que ganhou o gosto do povo e aponta para a confirmação nas urnas, no próximo dia 2 de outubro. “A adesão francamente popular e direta mostra que a população acreditou no nosso trabalho na Câmara Federal. No Senado poderemos fazer muito mais”, disse a deputada.

Reconhecimento

Apontada como a melhor política do Acre pelo Ranking dos Políticos, em 2021, Vanda Milani vê agora o reconhecimento de seu esforço que, em três anos, beneficiou com mais de R$280 milhões, em emendas parlamentares, todos os municípios acreanos, independente da cor partidária.

“Trabalhamos incansavelmente todo esse tempo para garantir ao Estado todos os benefícios que tanto a população necessita. Nesse bandeiraço, pude sentir o agradecimento do povo pelo esforço realizado em Brasília. Foram abraços sinceros, sorrisos cheios de esperança e palavras de estímulos para continuarmos juntos nessa luta pela vaga no Senado da República, cujo único beneficiado será o povo acreano”, finalizou.