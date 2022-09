Campanha de LULA é proibida pelo TSE a impulsionar vídeos de ataques a Bolsonaro

- Publicidade -

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu duas liminares proibindo a campanha à Presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de impulsionar no YouTube vídeos de propaganda eleitoral com ataques ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

A decisão, que atende parcialmente a pedido feito pela campanha à reeleição de Bolsonaro, aponta que a Justiça Eleitoral autoriza o impulsionamento de conteúdo na internet apenas para “promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações”, mas não para realizar propaganda negativa.

Uma das peças de propaganda da campanha petista alvos da decisão cita denúncias de corrupção durante o atual governo e os sigilos impostos pelo Executivo a alguns casos suspeitos.

A outra crítica a atuação de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, chamando-o de “desumano” e mostrando declaração em que o presidente disse não ser coveiro quando indagado sobre as mortes causadas pela doença.

“Verifica-se que o conteúdo veiculado no vídeo afigura-se, de fato, inequivocamente negativo, na medida em que apresenta críticas a candidato adversário, qual seja, Jair Messias Bolsonaro, a caracterizar propaganda eleitoral negativa”, disse a ministra.

Fonte/ Portal Yahoo.com