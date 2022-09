Campanha de lingerie é estrelada por Fafá de Belém e Simone

- Publicidade -

A Plié, marca brasileira de lingerie com mais de 20 anos de estrada, lança nova coleção de peças íntimas e esportivas com campanha que celebra a diversidade de corpos. Foi escalado um time musical renomado de MPB para estrelar as fotos: Fafá de Belém, Luiza Possi, Simone Mendes e Paula Lima.

Vem conferir!

Algumas marcas de lingerie entenderam da pior forma que não é mais aceitável representar apenas corpos padrões – magros e esguios – em campanhas publicitárias. Além disso, é preciso expandir a grade de tamanho das peças. A brasileira Plié, em conjunto com outros nomes do setor, tem feito esforços para se modernizar.

Na nova campanha, por exemplo, modelam os lançamentos da marca quatro mulheres com diferentes corpos e conhecidas por suas trajetórias na música. Fafá de Belém, Luiza Possi, Simone Mendes e Paula Lima aparecem com sutiãs, calcinhas e outros itens de shapewear desenvolvidos para garantir conforto e praticidade no dia a dia.