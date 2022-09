- Publicidade -

Moradores da Rua Maranhão, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, foram surpreendidos com um acidente no início da tarde desta sexta-feira (23).

Um caminhão que estava estacionado, sem motorista, desceu a ladeira de forma desgovernada.

O veículo pesado só parou depois que colidiu contra um poste, invadindo o quintal de uma residência.

Fonte: Contilnet