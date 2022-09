Câmeras flagram padrasto agredindo menino de 4 anos; veja vídeo

- Publicidade -

Victor Arthur Possobom, 32, foi flagrado pelo circuito de segurança do prédio onde mora agredindo e sufocando seu enteado, um menino de 4 anos. O caso aconteceu em fevereiro deste ano um condomínio residencial que fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, mas somente agora as imagens foram divulgadas.

As agressões ocorrem em dois momentos durante a gravação. Primeiro sentado em um sofá no saguão do condomínio, o homem parece xingar a criança e em seguida, após checar se não tem ninguém olhando, dá dois socos no rosto do menino. Depois, em outro momento, já dentro do elevador, o homem segura boca e o nariz do menino, sufocando a vítima.

Segundo informações do portal UOL, a mãe informou à polícia que não sabia das agressões.

“Eu soube depois de ver as imagens de segurança. O síndico do prédio que fez a denúncia no Conselho Tutelar e na delegacia. Meu filho foi morar com o avô, eu tentei sair de casa, mas ele não deixou”, disse a mulher.

A mãe da criança disse ainda que o homem já tinha um comportamento agressivo.

“Durante o período que ele me manteve presa no apartamento, ele me agrediu, abusou de mim. Eu cheguei a engravidar e perdi um filho por conta das agressões. Ele já tinha um comportamento agressivo comigo, mas nunca imaginei que com meu filho também”.

Ainda segundo o UOL, a mulher chegou a relatar o homem praticava boxe e treinava batendo nela. “Ele chegou a usar luvas de boxe, pedia para eu ficar parada e me batia na barriga, no rosto.

Além das agressões físicas o homem ainda teria estuprado a mulher.

“Ele me estuprou, fui abusada, tanto é que engravidei, mas por causa das agressões eu sofri um aborto. Fui pro hospital e fiquei sendo vigiada para não falar pra ninguém o que estava acontecendo. Na casa pra onde ele me levou, ficava me ameaçando para eu não contar nada pra ninguém. Não consigo acreditar que passei por tudo isso”, relatou a mulher.

Segundo a polícia, o caso está em sendo investigado com testemunhas ainda sendo ouvidas.

Veja o vídeo: