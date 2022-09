Câmara dos vereadores de Rio Branco terá a eleição da mesa diretora definida nesta quarta-feira (14)

- Publicidade -

A escolha da mesa diretora do Legislativo Municipal para o biênio de 2023/2024 pode ou não ser antecipada, como muito se cogita. A eleição, segundo Regimento Interno da Casa, deveria ocorrer somente no mês de dezembro, mas o prazo para emitir o relatório do pleito é até esta quarta-feira, 14, como frisou o vereador Fábio Araújo (PDT).

“Existe um projeto de resolução para a realização da eleição, que encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Rio Branco. Após essa tramitação, que vai ao plenário, é que será decidido se vai aprovar ou não esta mudança do dia, ou mês da votação, para setembro, mas ainda não tem nenhuma data prevista”.

Na opinião do vereador, entretanto, a votação deveria ser considerada “inviável” para este mês. “Como vamos trabalhar a escolha do próximo presidente do parlamento mirim, em plena eleição, com 10 vereadores concorrendo ao pleito? Não sabemos como será o futuro da Câmara. Não podemos tomar uma decisão precipitada”, concluiu o vereador.

Fonte/ A Gazeta do Acre