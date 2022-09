Cachorro que tentou ‘furtar’ urso de pelúcia recebe presente do dono da loja

- Publicidade -

O empresário que é dono da loja de pelúcia em Tabatinga, interior de São Paulo, presenteou a ‘gangue canina’ que ficou famosa por um de seus integrantes, isto é, um cão, invadir a loja e tentar ‘furtar’ uma ovelha de pelúcia. O possível ‘crime’ foi gravado pelas câmeras de segurança do local na última segunda-feira, 26 de setembro. Nas imagens filmadas, um dos cachorros fareja vários produtos até encontrar a ovelha, favorita dele. No entanto, ele não teve sucesso para levar o ‘amigo’, afinal, não conseguiu passar pela porta.

Após as imagens viralizarem, os cachorros foram procurados por toda a cidade. A TV TEM falou com a tutora dos cachorros, Roseleine Aparecida Mapeli, que revelou que após a história se espalhar, ela foi procurar o dono da loja para pagar o ‘prejuízo’, porém foi surpreendida pois o dono deu a famosa ovelha de pelúcia para os animais.

O empresário foi até a casa dos cachorros e o cão que invadiu a loja, identificado como Fred, não desgrudou da pelúcia. “Acho que agora eles arrumaram um companheiro para descansar e brincar. Eles gostaram bastante. A ovelha é bem produzida, vai aguentar sim, apesar de que eles são bem terríveis. Ele precisa brincar, ter carinho, eles são puros, a intenção deles é ter um companheiro”, disse o empresário da loja, Marcos Alexandre Soler.

Entenda a história

Uma loja de bichos de pelúcia sofreu uma tentativa de ‘furto’. A cidade chamada Tabatinga, em São Paulo, é conhecida como a capital da pelúcia e o principal suspeito é um cachorro. A ação ‘criminosa’ foi flagrada pelas câmeras de segurança. Nas imagens, o cachorro chega na loja e fica passando pelos produtos, até encontrar o que ele gostou mais: o urso de pelúcia.

Na gravação, ele puxa o bicho pela cabeça e arrasta até a saída da loja. Uma câmera externa do estabelecimento gravou o bicho de pelúcia ficando preso na porta da loja, impedindo que o cachorro saísse com ele. Logo em seguida, o cão sai como se nada tivesse acontecido com um ‘parceiro’ pet que encontrou na rua.

No entanto, após alguns minutos, ele volta para o estabelecimento para tentar mais uma vez pegar o urso de pelúcia, mas desiste e sai do local sem levar o ‘amigo’ de pelúcia. Dessa vez ele não estava sozinho, e sim, com um grupo de cães.