Cachorro fica com a cabeça presa em forno elétrico e precisa ser resgatado pelo corpo de bombeiros

Um cachorro precisou ser resgatado por bombeiros militares depois de ficar preso em um forno elétrico em Juazeiro, no norte da Bahia. O ação aconteceu na quarta-feira (7), no bairro Dom Tomaz.

Ao chegarem no local, os militares perceberam que o animal estava com a cabeça presa na barra de ferro da grelha do forno. Para realizar a retirada do cachorro, foi necessário utilizar expansor e tesoura hidráulica.

Enquanto executavam o resgate, os bombeiros tentaram acalmar o animal, para que não ficasse ainda mais estressado.

Após o final da operação, o pet foi avaliado pelos bombeiros. Foi identificado que estava sem ferimentos aparentes. Em seguida, ele foi deixado sob os cuidados da tutora que acompanhou toda ação.

Fonte: G1