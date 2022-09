Byron Castillo não se apresenta em audiência da Fifa que pode excluir Equador da Copa do Mundo

- Publicidade -

O jogador Byron Castillo não compareceu em uma audiência da Fifa que pode decidir pela exclusão do Equador na Copa do Mundo, segundo a imprensa peruana. O atleta está no centro de uma polêmica sobre uma suposta falsificação de documentos.

Na última quarta-feira, Andrés Holguín, advogado do jogador, já havia adiantado que o lateral não iria comparecer durante a audiência. Em defesa de seu cliente, o profissional classificou o evento como “teatro armado pelo advogado da Federação Chilena”.

Além dos representantes do Chile, que foram os primeiros a denunciar uma suposta irregularidade na documentação de Byron Castillo, membros da Federação Peruana também acompanham a audiência.

Os peruanos buscam não apenas a perda de pontos do Equador nos jogos em que o lateral participou durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, mas de todos disputados. Com isso, a equipe de Ricardo Gareca luta por uma vaga direta ao Mundial do Qatar.

Na última segunda-feira, o “Daily Mail” vazou uma conversa em que Byron Castillo admite ter nascido na Colômbia e ter falsificado documentos. O caso havia sido arquivado pela Fifa, mas ganhou um novo capítulo.

RELEMBRE O CASO

Os chilenos entraram com um processo na entidade máxima do futebol após documentos indicarem que Byron Castillo possa ter falsificado certidões que comprovariam que o jogador teria nascido na Colômbia. A Fifa está analisando os registros para dar uma sentença sobre o caso.

– Jogos pelo Equador: no dia 2 de setembro de 2021, Byron Castillo estreou com a camisa da La Tri e participou dos 90 minutos em jogo válido pela Eliminatória da Copa do Mundo contra o Paraguai. Ao todo, o lateral participou de oito jogos do torneio, inclusive sendo dois contra o Chile. Ele foi convocado pelo técnico Gustavo Alfaro após se destacar pelo Barcelona de Guayaquil.

– Acusação de falsificação de documentos: no início de maio de 2022, o Chile entrou com uma ação na Fifa alegando suposta falsificação de documentos relacionados ao jogador Byron Castillo. Segundo os acusadores, o atleta teria nascido na Colômbia e teria falsificado sua idade.

– Abertura da investigação: no dia 11 de maio, a Fifa decidiu abrir investigação para apurar a denúncia feita pelo Chile. A possível condenação faria com que o Equador perdesse os pontos conquistados nas oito partidas em que Byron Castillo foi escalado. Com isso, o Chile poderia ultrapassar a La Tri na classificação e ir direto para o Mundial.

– Resposta do Equador: sem se aprofundar no caso, a Federação Equatoriana de Futebol afirmou à Fifa que não havia nenhuma irregularidade na documentação do lateral e que não havia motivo para punições.

– Documentos em jogo: o jornal espanhol “Marca” conseguiu ter acesso a documentos, já em posse da Fifa, que comprovam que uma pessoa com o nome de Bayron Javier Castillo Segura, que seria irmão mais velho de Byron David, teria sido batizado em 1995 na Diocese de Tumaco, na Colômbia.

Um segundo documento, apresentando pelos equatorianos, se refere ao registro de Byron David Castillo Segura, em 1998, em General Villamil, também conhecida como Playas, no Equador.

– Alegação da defesa: o Equador alega que Byron David Castillo Segura teria tido um irmão mais velho nascido com o nome de Bayron Javier Castillo Segura, mas que este teria falecido. Além disso, a defesa diz que ambos nasceram em países diferentes.

– Advogado ao ataque: Eduardo Carlezzo, advogado de defesa da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), negou que Byron Castillo tenha tido um irmão nascido na Colômbia e afirmou ter provas sobre a fraude do Equador.