Brutalidade: Homem é assassinado á ripadas no interior do Acre

Um homem identificado por Antônio Assunção Silva, conhecido por “Antônio Cawboy”, de 51 anos, foi brutalmente assassinado na zona rural do município de Sena Madureira, na madrugada de domingo (11).

Segundo consta, o homem foi encontrado por moradores do Ramal do Lázaro, próximo ao Ramal Toco Preto, no Km 38 da BR-364. Ao ser encontrado, o homem estava caído, com vários traumas provocado por ripadas na cabeça. Os golpes foram tão violentos que a cabeça da vítima foi parcialmente esmagada.

Um familiar de Antônio foi procurado, mas não soube dar informações sobre o ocorrido. Porém, os indícios do crime leva a um suspeito, que seria o próprio colega da vítima.

Uma testemunha relatou que a vítima saiu de uma propriedade junto com um colega, e pela manhã já encontrado sem vida, o que leva a polícia direcionar as investigações em cima dessa pessoa que estava com Antônio.

O Instituto Médico Legal esteve no local, juntamente com a polícia Técnica Científica, onde foi feita uma perícia, e após todos os procedimentos, o corpo foi removido e em seguida encaminhado ao IML de Rio Branco, para dar continuidade aos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil já tem um suspeito, e agora trabalha em cima de investigações para em breve prender o acusado pelo crime.