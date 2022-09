Brinquedos eram  usados por bandidos para enviar drogas pelos correios, aponta PF

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que estaria usando brinquedos para enviar drogas pelos Correios.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão contra pessoas que estariam envolvidas no grupo criminoso.

Segundo as investigações, as encomendas tinham sempre como remetentes pessoas de cidades do interior do Estado de São Paulo e destinatários localizados em São Luís, São José de Ribamar e Santa Inês, no Maranhão.

Ao todo, a polícia já apreendeu aproximadamente 500 comprimidos de ecstasy e 200 gramas de cocaína em encomendas postais.

Os responsáveis devem responder pelos crimes tráfico de drogas interestadual e associação para tráfico previstos com penas prevista de 3 a 15 anos de prisão.

Fonte: G1