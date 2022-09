Briga entre Gisele Bündchen e Tom Brady, faz modelo deixar mansão que o casal morava

- Publicidade -

Tom Brady e Gisele Bündchen estão, aparentemente, passando por outra crise no casamento. De acordo com o portal estadunidense PageSix, os dois vêm brigando bastante desde a decisão do jogador de futebol americano de retornar aos gramados.

Entretanto, após mais uma discussão grave, a modelo brasileira teria deixado a casa em que mora com o marido e ido à Costa Rica.

Uma das fontes do periódico afirmou que o casal já teve uma briga parecida com essa outras vezes, mas sempre se resolviam. Não foi o que teria acontecido dessa vez.

Os boatos seriam de que, apesar de Brady ter afirmado que decidiu voltar a jogar com o apoio de sua família, a situação não é bem essa.

“Houve problemas no casamento por causa de sua decisão de não se aposentar. Gisele sempre foi aquela que fica com as crianças. Eles concordaram que ele se aposentaria para se concentrar na família, então ele mudou de ideia”, relatou a fonte.

E esse não é o único portal que aponta para essa possibilidade. A revista Ok! contou que Gisele teria tido um peso relevante na decisão de aposentadoria e deu um ultimato ao marido. A parada curta e o retorno teriam aumentado as tensões.

Tom Brady também tem faltado a diversos treinos do Tampa Bay Buccaneers, usando a justificativa de que estaria resolvendo assuntos pessoais. O casal está junto desde 2006 e tem dois filhos.