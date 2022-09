Brasileiro: São Paulo busca empate e fica no 1×1 com o Corinthians

Com o resultado, o Tricolor subiu para a 13ª posição, enquanto o Timão caiu para a 5ªº na tabela. O São Paulo volta a jogar na quarta-feira (14/9), quando enfrenta o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. Pelo mesmo torneio, o Corinthians recebe o Fluminense em casa na quinta-feira (15/9).

Resumo da partida

A partida começou com o Corinthians conseguindo furar as primeiras linhas de marcação. Roger Guedes chutou colocado levando perigo ao gol do Tricolor, mas a bola saiu pela linha de fundo logo aos quatro jogados. O São Paulo até tentava atacar, mas errava muito e não conseguia chegar no campo adversário com qualidade.

O Timão jogava melhor e aos 13 minutos conseguiu sair a frente no placar. Após ótima troca de passes com Giuliano e Róger Guedes, Yuri Alberto recebeu perto da área, chutou forte e abriu fez o primeiro da partida, 1 x 0 para o Corinthians.

O São Paulo tentou responder no lance seguinte com Talles, mas Cássio evitou o empate com uma grande defesa. A partida ficou mais equilibrada e a marcação da equipe do Morumbi começou a neutralizar as tentativas corintianas. Aos 28, Rafinha lançou para Eder que entrou na área e foi derrubado pelo zagueiro Gil. O próprio Eder bateu e deixou tudo igual no clássico.

O gol deu ânimo para o time do Morumbi que tentava a virada, mas tropeçando nos próprios erros e não conseguia levar mais perigo. O Timão parecia ter sentido o empate. As duas equipes não conseguiram criar chances de perigo e foram para o intervalo com tudo igual no placar.

Logo na volta para o segunda etapa, Giuliano roubou a bola no ataque, tocou para Roger Guedes que bateu no gol, mas Felipe Alves espalmou para fora. E o embate entre os dois não tinha parado. Com 12, após bom contra ataque, o atacante corinthiano obrigou o goleiro a fazer boa defesa mais uma vez.

A resposta Tricolor não demorou. Eder chutou forte de fora da área e a bola foi no travessão, assustando os corintianos. As duas equipes fizeram substituições, mas a partida acabou esfriando. O Corinthians não criava com a mesma intensidade, enquanto o São Paulo não construía boas jogadas ofensivas.

Passados 30 minutos, o Timão fez uma verdadeira “blitz” contra o rival, mas acabou parando nas boas defesas de Felipe Alves. A tensão aumentou na reta final da partida, mas apesar das tentativas a partida terminou com igualdade no placar.

Metrópoles