Brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner se negou a depor

Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, que foi preso na noite desta quinta-feira (1º/9) por tentar cometer um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e recusou a depor à polícia. De acordo com o jornal argentino La Nación, Fernando foi levado para a sede da Polícia Federal em Villa Lugano. A juíza responsável pelo caso, María Eugenia Capuchetti, chegou com o promotor Carlos Rívolo para tomar o depoimento do suspeito, mas ele se recusou a falar.

O brasileiro foi preso após apontar a arma para o rosto de Cristina e puxar o gatilho. A arma, porém, não funcionou.

A Polícia Federal da Argentina encontrou duas caixas de munição da marca Magtch, calibre 9mm, com 100 balas. “Os projéteis apreendidos agora serão periciados”, informaram as autoridades policiais. A operação também apreendeu um notebook da marca HP.

O atentado ocorreu quando Cristina acenava para simpatizantes na frente de sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

Fernando Sabag Montiel levantou a mão esquerda com a arma, engatilhou e tentou disparar . Cristina, então, protegeu-se com aos mãos em frente ao corpo. O disparo falhou, e assim, ela saiu ilesa.

A pistola Bersa calibre .32, de fabricação argentina, usada no atentado, tinha cinco balas e tentou ser disparada duas vezes. As autoridades prenderam o brasileiro Fernando, acusado pelo crime, e recuperaram a arma.