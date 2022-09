Brasileirão terá oito jogos nesta quarta; veja

- Publicidade -

O Brasileirão está de volta. Após a parada para a Data Fifa, o fã do futebol vai se deliciar com oito jogos nesta quarta-feira (28/9). Um jogo abriu a 28ª rodada nessa terça, Santos e Athletico-PR se enfrentaram, e o Peixe levou a melhor por 2 x 0. São Paulo e Avaí já jogaram, a partida foi adiada pelo motivo do Tricolor Paulista estar na final da Sul-Americana, o Soberano ganhou por 4 x 0.