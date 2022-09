Brasil x Gana: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem do amistoso da Seleção

- Publicidade -

A Seleção entra em campo nessa sexta-feira, 23 de setembro, pela penúltima vez antes da Copa do Mundo.

O compromisso será diante de Gana, em amistoso disputado no Estádio Océane, na cidade de Le Havre, na França, às 15h30 (de Brasília).

Essa é uma oportunidade para o técnico Tite fazer ajustes e observações na seleção brasileira, que está invicta há 13 jogos – dez vitórias e três empates.

A última derrota canarinho foi na final da Copa América de 2021, quando perdeu para a Argentina por 1 a 0

O amistoso oferece também uma chance de o Brasil enfrentar um adversário africano, algo que não acontece desde outubro 2019, quando empatou com Senegal e Nigéria. Na Copa do Mundo, a equipe de Tite terá Camarões pela frente no terceiro jogo da fase de grupos, em 2 de dezembro.

A partida dessa sexta pode servir até mesmo como prévia de um eventual mata-mata no Catar, já que Gana está no Grupo H – com Uruguai, Coreia do Sul e Portugal – que cruza nas oitavas de final com o G, do Brasil.

Na próxima terça, a Seleção faz seu último amistoso antes da Copa contra outro adversário africano: a Tunísia. O duelo acontece em Paris, também às 15h30.

A partida entre Brasil x Gana tem transmissão da Globo, SporTV e do ge, com live antes e depois da partida.

Gana está na 60º posição do ranking de seleções da Fifa e vai disputar a quarta Copa do Mundo, antes jogou os Mundiais de 2006, 2010 e 2014. A melhor participação foi em 2010, quando chegou nas quartas de final.

Dessa vez, para garantir vaga no Catar, os ganeses eliminaram a Nigéria graças ao critério do gol fora de casa, após dois empates. Na fase anterior, tinham ficado na primeira colocação do grupo G, que ainda contava com África do Sul, Etiópia e Zimbábue.

Já o Brasil se classificou para a Copa com a melhor campanha da história desde que o atual formato das Eliminatórias estreou, em 1998. Foram 45 pontos em 17 jogos, desempenho que garantiu a passagem ao Catar com cinco jogos de antecedência.

Retrospecto

As duas seleções se enfrentaram quatro vezes, e o Brasil ganhou todas. O primeiro embate foi em amistoso realizado no dia 26 de março de 1996, quando o time de Zagallo goleou por 8 a 2, no Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP).

Depois, na Copa de 2006, na Alemanha, vitória canarinho por 3 a 0, nas oitavas de final, no único confronto para valer. O atual técnico de Gana estava no banco da equipe africana. No ano seguinte, o Brasil ganhou por 1 a 0 amistoso realizado na Suécia. E, por fim, o último confronto foi em 5 de setembro de 2011, em Londres, também em amistoso: 1 a 0 – gol de Leandro Damião.