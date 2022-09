“Brasil quer paz”: Tebet aposta em baixa rejeição para conseguir votos

“Mais do que isso: a nossa candidatura é a única que garante previsibilidade, responsabilidade, segurança jurídica, que é o que falta para o Brasil trazer os investimentos privados, os dólares necessários. Os investimentos da iniciativa privada que existem hoje no Brasil e estão trancados porque, diante da insegurança, ninguém quer apostar num país que fica hoje rivalizado, fragmentado, que não tem projeto de Brasil”, prosseguiu.

Ela enxerga sua candidatura como “consolidada” entre o eleitorado que vota em nomes alternativos ao do petista e do atual chefe do Executivo federal. “Eu já sou a candidata da terceira via, contra tudo. Eu sou a cara da mulher brasileira”, destacou.

“Primeiro achavam que éramos ‘café com leite’, que não conseguiríamos enfrentar ministros de Estado, que eram candidatos naquela composição. E eu dizia: ‘Vou até o final, não tenho medo.’ Muito saíram, desistiram no meio do caminho. Não é que foram tirados, eles acharam que o caminho era difícil. Eu não tenho medo”, completou.

Metrópoles