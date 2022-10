Boxeador colombiano de 25 anos morre após sofrer nocaute

- Publicidade -

Morreu nesta sexta-feira (30/9), o boxeador colombiano Luis Quiñones. O lutador estava em coma desde o último sábado (24/9), após sofrer nocaute de José Muñoz. O atleta teve traumatismo craniano devido ao golpe.

O boxeador foi levado a coma induzido, mas antes passou por uma cirurgia devido à formação de um coágulo na cabeça. Porém, com deterioração neurológica, ele não resistiu e faleceu dias depois. Veja o momento do golpe:

“O Boxe Cuadrilatero lamenta profundamente a morte de Luis Quiñones, um ser humano excepcional, disciplinado e que sempre mostrou o maior compromisso com este esporte. Gostaríamos de agradecer ao pessoal do Clínica Geral do Norte, que durante este tempo fez o que estava ao seu alcance e cuidou do Luis da melhor forma possível”, lamentaram os empresários de Luis Quiñones.