Bombeiros usam 9 mil litros de água para controlar incêndio na capital

Nesta sexta-feira, 2, mais um incêndio foi registrado em Rio Branco. O fogo teria iniciado em uma área de mata, próximo a uma borracharia na Via Verde, no Segundo Distrito da capital acreana.

Segundo testemunhas, o fogo se iniciou na vegetação e as chamas alcançaram vários pneus que fazia parte de uma borracharia. Três guarnições do corpo de bombeiros foram até o local para combater o incêndio, que ameaçava chegar até os fios de alta tensão. Felizmente ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, foi usado cerca de 9 mil litros de água no combate as chamas. De acordo com os militares, a dificuldade que eles encontraram para controlar o incêndio, já que havia um grande quantidade de pneus em chamas, em uma área considerável de vegetação para ser feito o rescaldo, garantindo assim que o fogo não reacendesse.

A maior preocupação do corpo de bombeiros, era pra que as chamas não chegassem até os fios de alta tensão, no combate do incêndio além dos 9 mil litros de água também foi usado líquido gerador de espuma ( GLE ), para controlar as chamas e os bombeiros levaram mais de 2h30h.

Veja o vídeo: