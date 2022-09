Bomba na Coroa Britânica: Homem afirma ser filho renegado de Charles e Camilla Parker Bowles e exige audiência

- Publicidade -

Um homem australiano afirma ser o filho secreto do Rei Charles III e da Rainha Camilla Parker Bowles. Segundo informações do Daily Mail, Simon Charles Dorante-Day afirmou ao Channel Seven ter um grande abraço pronto para o Príncipe Harry, pois se identifica com ele.

Nós dois somos os renegados da família real, eu diria que temos esse vínculo. E acredito que Harry seria receptivo à minha situação. Ele foi fodido por seu pai, ele tem um problema com Charles. Assim como eu. A primeira coisa que eu faria se os conhecesse seria dar-lhes um grande abraço – acho que eles precisam de um, para ser honesto. Muitas das críticas que eles estão fazendo são descaradamente injustas. Fiquei com tanta raiva quando disseram a Harry que ele não poderia usar uniforme militar no funeral de sua avó.

Para ele, as semelhanças não param por aí, pois o engenheiro, que mora em Queensland, é casado com a indígena Elvianna, que também teria características em comum com Meghan Markle.

A chance de todos nós conversarmos pessoalmente seria muito… esclarecedora. É tristemente patético. Me deixa com raiva de uma perspectiva geral – muito menos que ele possa ser meu meio-irmão. Quando as pessoas dizem que ele parecia muito nervoso e nervoso, eu entendo de onde Harry está vindo com isso. Posso dizer que ele está preocupado com alguém atacando Meghan e dizendo algo que a forçará a reagir. Minha esposa é a mesma, então posso me relacionar. Meu conselho para Harry é deixá-la ir, deixar Meghan dizer o que ela quer dizer. As pessoas têm sido racistas e insensíveis a Meghan, ela deve devolver aos críticos sem que as pessoas a menosprezem. Ele tem uma esposa negra. Dizem que não há uma questão de raça, mas há. As pessoas são tão ignorantes.

Simon nasceu em Portsmouth, Reino Unido, em 5 de abril de 1966 e foi adotado aos oito meses de vida antes de sua família se estabelecer na Austrália. Ele afirma que sua avó adotiva, que trabalhou ao lado do marido para Camilla e Charles, contou que ele era filho do casal real. Segundo a matemática da linha do tempo de Dorante-Day, o rei e a rainha consorte teriam se tornado próximos em 1965, após se encontrarem no funeral de Winston Churchill em janeiro daquele ano. No entanto, registros oficiais dizem que eles se conheceram em uma partida de polo no Windsor Great Park em 1970, cinco anos após o nascimento do engenheiro.

Ainda assim, ele acredita que as inconsistências em sua certidão de nascimento e seu nome provam que ele é de sangue real. Conforme informado pelo Daily Mail, Simon afirma que Camilla estava ausente da cena social britânica na época e Charles supostamente teria sido enviado em uma viagem à Austrália nove meses antes de seu nascimento.

Além de Harry e Meghan, traços da Rainha Elizabeth II também estariam presentes em seu cotidiano. O veículo noticia que o engenheiro revelou ver a monarca sempre que olhava para seus filhos, Liam e Meriam.

Isso meio que traz a dor. Vê-los traz de volta, está bem na sua cara. Não é algo que você possa ignorar. Eu sei o que aconteceu comigo. Essa é a minha vida. Sou eu me explicando. Eu sei que aconteceu, não é uma pergunta em minha mente, a pergunta é por quê?

Fonte/ A Gazeta do Acre