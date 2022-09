BOM MOTIVO: ‘Não me multem, fui parir’, pede mulher a guardas de trânsito em bilhete

- Publicidade -

Uma mulher que estava prestes a dar à luz deixou um bilhete no para-brisas de seu carro com um apelo a guardas de trânsito que acabou fazendo sucesso nas redes sociais e rodando o mundo. Jéssica Ferreyra Gomez dirigiu mais de 200 km antes de abandonar o carro em Corrientes, na Argentina, no último domingo (25).

“Não me multem, nem levem o carro. Estou quase parindo e estou sozinha. Piedade”, dizia o recado, escrito à caneta em um papel amarelo. O veículo permaneceu – enquanto ela estava internada – em frente à maternidade.

Jessica mora na cidade de Mercedes e, segundo o portal Minuto Mercedes, virou uma espécie de “heroína” depois que um grupo de pedestres que passava pelo local notar o bilhete e decidir compartilhá-lo nas redes sociais.

Por meio do Facebook, Jéssica compartilhou reportagens da mídia local sobre o caso e confessou estar surpresa com a repercussão. O pedido chamou a atenção de milhares de internautas nos últimos dias.

Nesta terça-feira (27), Jéssica publicou uma foto de seu bebê, a quem chamou de ‘Segundo’. Para os curiosos, no entanto, ela não esclareceu se o apelo deu certo e se foi multada ou não. (Com FolhaPress)