Bolsonaro usa tempo na TV para dizer que Lula mente sobre inocência

Na sequência, a gravação mostra reportagens de arquivo da TV Globo e imagens das delações do ex-ministro da Casa Civil de Lula Antonio Palocci e do empresário Marcelo Odebrecht. Na oportunidade, um narrador ainda destaca que, ao longo do processo, foram colhidas mais de 60 delações contra o petista.

Em seguida, a campanha transmite a seguinte fala de Lula: “Fui julgado, fui considerado inocente”, que é prontamente rebatida pelo narrador.

Posteriormente, a campanha de Bolsonaro cria um cenário hipotético para explicar a razão de Lula não estar preso. “Imagina um bandido assaltando uma mulher, um policial age, prende o bandido e junto com as testemunha vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso, aí chega o advogado e diz que o crime não é federal e, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto. Ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar”, exemplifica.

“Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso, você pode votar em quem você quiser, mas como você viu Lula está mentindo, ele não foi inocentado”, prossegue o vídeo, que encerra com o slogan: “Bolsonaro presidente, pelo bem do Brasil”.

Caso do tríplex foi arquivado em janeiro

Citado na propaganda eleitoral de Bolsonaro, o processo sobre o tríplex do Guarujá envolvendo Lula foi arquivado pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília em janeiro deste ano. A decisão ocorreu após pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal.

A medida foi tomada por causa da prescrição (fim do prazo para punição) dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente – e não por absolvição de Lula.

Depois de a atuação do ex-juiz Sergio Moro ser considerada, a investigação teria que recomeçar do zero e não seria possível reaproveitar provas colhidas no processo original, de Curitiba. Na decisão, a Justiça reconheceu que houve prescrição, já que o prazo para réus com mais de 70 anos é reduzido pela metade.

“Não, não foi. A pior é maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado”, enfatiza o vídeo publicitário.

Confira o vídeo: