Bolsonaro se encontra com o rei Charles e príncipe William; veja como foi a conversa

Em seguida, quem cumprimentou Bolsonaro foi a rainha consorte. Fontes do Itamaraty dizem que Camilla Parker agradeceu a presença do presidente, lembrou que esteve no Brasil em 2009 e disse que gostaria de voltar ao país.

O rei Charles III foi terceiro a ser levado até Bolsonaro. Em rápida conversa, segundo relatos, o monarca lembrou do encontro entre os dois em 2019, em Tóquio, no Japão, quando conversaram principalmente sobre meio ambiente.

Charles III teria afirmado que a pandemia da Covid-19 impediu que as conversas com Bolsonaro tivessem prosseguimento. Ele disse, porém, ter interesse no Brasil e em retomar o diálogo com o governo brasileiro sobre pautas de interesse comum.