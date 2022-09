Bolsonaro e Lula na mesma sala; Alexandre de Moraes quer juntar os dois para conhecer sala de totalização de votos no tribunal

- Publicidade -

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convidou no sábado (14/9) todos os candidatos à Presidência para conhecer a sala de totalização de votos no tribunal. O encontro, na próxima quarta-feira (28/9), pode juntar Lula e Jair Bolsonaro no mesmo aposento.

Tradicionalmente, esse espaço já fica aberto a partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, Ministério Público e outras entidades fiscalizadoras.