Bolsonaro diz ser “impossível” que Lula ganhe no primeiro turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou durante live neste domingo (25/9) ser “impossível” que seu principal oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganhe as eleições no primeiro turno.

“Como é que pode o outro candidato, que, segundo o Datafolha, tem 45%, ganhar no primeiro turno, e não vai para a rua? Ou, quando faz um movimento, é com tapume, tudo cercado. Quando você circula, tem 30, 40, 50 ônibus, com placa até de municípios distantes. E não tem ninguém”, disse Bolsonaro.

“ Vai ganhar no 1º turno? Eu acho difícil. Difícil não, impossível. E ponto final. E nós sabemos que todas as eleições limpas, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja.”

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas principais pesquisas, pontuando entre 25% a 35%, enquanto Lula se mantém entre 40% e 50%. Para ganhar no primeiro turno, é preciso que o candidato tenha mais de 50% dos votos válidos.

Live após proibição do TSE

O presidente fez a live deste domingo, mesmo após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o proibiu de usar suas tradicionais transmissões para promover a própria candidatura à reeleição e pedir voto a aliados.

A determinação vale para as lives realizadas diretamente do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto e que façam o uso da estrutura de governo. Durante a transmissão, o presidente ironizou a decisão: