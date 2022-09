Bolsonaro diz que vai entrar na sala do capeta ao confirmar que irá ao debate da Globo

- Publicidade -

O presidente não se dá bem com a emissora e já chegou apelidar a TV de “Globolixo”. Ao falar a respeito do assunto, Bolsonaro disse que vai entrar na “sala do capeta”.

O presidente deu a declaração em conversa com apoiadores no Planalto. Ele também criticou Lula por se ausentar do último debate presidencial, transmitido pelo SBT no sábado (24/9).