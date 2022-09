Bolsonaro discursa na ONU em NY e se reúne com líderes da Polônia e Equador

E como é tradição, o encontro confirmado para Bolsonaro em Nova York é uma reunião com o secretário-Geral da ONU, António Guterres.

Nessa conversa, segundo o Itamaraty, o presidente brasileiro deve tratar da participação permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Também podem ser abordados o conflito na Ucrânia e a recuperação da economia no período pós-pandemia.

Inicialmente, havia a previsão de o presidente brasileiro se reunir com os líderes da Guatemala, Alejandro Giammattei, e da Sérvia, Aleksandar Vučić. No entanto, as reuniões não foram confirmadas “por motivos de agenda”, informou o Itamaraty.

Ainda segundo o Itamaraty, não há previsão de Bolsonaro se reunir, por exemplo, com o presidente norte-americano, Joe Biden, nem com líderes de outras potências mundiais.

A justificativa apresentada pelo Itamaraty é de que pode haver incompatibilidade de agendas, já que o calendário eleitoral não permite que o presidente brasileiro fique muito tempo fora do país.

Bolsonaro chega a Nova York na noite desta segunda-feira (19), vindo de Londres, na Inglaterra, onde participou do funeral da rainha Elizabeth II. Não há compromissos previstos para a noite de segunda, porém há a possibilidade de o presidente brasileiro sair do hotel para jantar.

Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido na viagem desde Londres participa de uma reunião de cônjuges, às 13h desta terça (20), no Consulado-Geral do Brasil em Nova York. Não está prevista a participação de Jair Bolsonaro neste evento.

O retorno do presidente e da primeira-dama para Brasília está previsto para a tarde de terça-feira (20), após os compromissos de ambos em Nova York.

A previsão de chegada na capital federal será na noite de terça (20) para quarta (21). Bolsonaro reassume o exercício da presidência da República assim que o avião presidencial sobrevoar o espaço aéreo brasileiro. Até lá, Rodrigo Pacheco é o presidente do Brasil em exercício.

CNN Brasil